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【香港出口】港11月出口貨值升5.6%　分析師：已見谷底正逐步反彈

商業 19:23 2020/12/28

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本港11月份商品整體出口貨值按年升5.6%，不過外國出現新冠肺炎變種病毒成隱憂，分析師預計12月出口升幅收窄至3%。（資料圖片）

本港11月份商品整體出口貨值為3,796億元，按年升5.6%，勝市場預期升1.8%。當中輸往亞洲的整體出口貨值，上升5.7%。

【香港出口】11月出口貨值按年升5.6%　勝市場預期

【新冠肺炎】貿易最壞時期已過　惟港商仍需劈價爭訂單

星展銀行香港經濟師謝家㬢認為，11月升幅受惠於輸往內地、台灣及越南的出口表現持續強勁，但12月本港爆發第4波疫情，不少本地貿易公司受影響；加上外國出現新冠肺炎變種病毒成隱憂，預計12月出口升幅收窄至3%。

他又指，本港出口於8月已見谷底，現正逐步反彈，相信明年出現正增長。「除非疫情出現很大變數，進一步打擊環球經濟，否則在今年低基數下，明年出現正增長是合理。」配合內地發展科技，他相信，眾多出口貨品類別中，來年以科技產品的升勢較好。

業界：12月出口暫未受疫情升溫影響

香港中華出入口商會副會長許華傑透露，旗下會員11月出口歐洲部分國家、東南亞及澳洲的訂單穩定，因不少國家預期經濟將會復甦。現時疫情反覆，但訂單一般需於2個月前安排，旗下會員於12月的出口仍能維持11月時的升勢，暫未受疫情升溫影響。

對於英國出現變種病毒而再次封城，他指，現時買家預計不到生意情況，因此傾向小批量買貨及下急單，港商所接的急單較疫情前大增2成，生產期亦被迫縮短。「幸好現時的影響對比今年上半年已不算太大，不少買家已適應了疫情下的新銷售模式，始終都要做生意。」

【香港出口】貿發局料明年出口貨值升5%　過半港商最憂疫情反覆

責任編輯：朱悅瀅

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