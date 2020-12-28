【人工錄加幅】9月工資及薪金總額統計數字　所有選定行業主類均錄升幅

▲ 。所有行業主類當中，除了運輸錄得1.7%跌幅，其餘均錄增長。

政府統計處今日（28日）公布9月工資及薪金總額統計數字，所有選定行業主類中，以名義工資指數計算，平均工資率較去年同期上升1%。所有行業主類當中，除了運輸錄得1.7%跌幅，其餘均錄增長。

9月平均工資率變化 選定行業主類 按年變動（%） 製造 +1.7 進出口貿易、批發及零售 +0.8 運輸 -1.7 住宿及膳食服務活動 +0.9 金融及保險活動 +2.2 地產租賃及保養管理 +2.5 專業及商業服務 +1.4 個人服務 +0.6 所有行業主類 +1.0

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甚麼是工資率？

工資率包括基本工資、其他經常性及保證發放的津貼及花紅。按企業計算，今年9月約51%公司的平均工資率較去年同期上升，46%公司的平均工資率較去年同期下跌，餘下3%公司的平均工資率則與去年同期相若。

政府發言人表示，整體工資在今年9月以名義計算持續按年上升，但今年勞工市場甚具挑戰，上升速度進一步減慢至近11年以來最低。

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第三季度薪金總額 按年增2%

薪金總額統計方面，所有行業主類，今年第三季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升2%。若扣除綜合消費物價指數計算的消費物價變動因素後，今年第三季的就業人士實質平均薪金，較去年同期上升3.6%。

薪金總額除了包括工資率部分外，還包括發放給員工的其他非經常性薪酬開支，例如非固定發放的花紅和超時工作津貼。

責任編輯：馬意文

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