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港交所去年9月期指死機　檢討報告：停止出事買賣盤生成功能

股市 19:00 2020/12/28

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港交所 （00388） 去年9月5日因技術故障煞停期指等衍生產品交易，於翌日才能回復正常交易。港交所發表事故檢討總結，重申當時事故是由於軟件供應商提供的對盤引擎出現邏輯問題，並引致斷線的情況，交易所在報告中表示，由去年9月至今已暫停出錯的買賣盤生成功能，料配合軟件永久性修復程序及擴大測試範圍，可有助減低因軟件問題造成重大市場事故的機會。

港交所表示，檢討報告由參考由證監會、獨立顧問機構、市場參與者及其他主要持份者的意見，決定引入新的指引及程序、改善系統偵測及防範工具，務求完善港交所在市場事故時的決策流程。

港交所解釋，當時事故主要由於涉及雙邊報價組合盤（MO37 組合盤）的特定買賣盤生成處理邏輯，該MO37組合盤允許對不同到期月份的期貨合約組合進行雙邊報價（即同一訊息中同時包含買入及沽出指示），但有問題的軟件邏輯令部分買賣盤被輸入買賣盤紀錄兩次，令對盤引擎無法回應。

港交所原先設有3款買賣盤訊息類型，包括單邊買賣盤輸入（MO31）、雙邊報價（MO37）及批量報價交易（MO96），即使在事後對造成事故的軟件配置永久性修復程序，但決定繼續停用MO37，同時會每日進行自動化測試，及早偵測並消除複雜及極端市況下的編碼錯誤。

其他方面，港交所表示，在事故偵測及系統監控、事故處理、減低事故影響、傳訊溝通上，都加入改良流程，料可以增加香港金融市場的抗禦能力、提升效率並降低風險。

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編輯：麥德銘

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