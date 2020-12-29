【五菱汽車股價】五菱汽車12分鐘內由升4成變倒跌、午後跌兩成　炒「國產神車」有無錯？

五菱汽車 （00305） 股價10月中至今，由毫子股炒升至4元，最高累升達12倍，周二股價12分鐘間由高位轉為插水。從股權角度，大股東廣西汽車（連同子企五菱汽車、五菱香港）持股60.6%、副主席兼行政總裁李誠持股11.8%，即五菱汽車其他投資者持股27.53%，可視為街貨量約8.47億股。

五菱汽車周一股價大升36.6%，成交股數達2.99億股，換手率達35%。

五菱汽車周二早市持續大成交，臨近中午收市一度升4成，於11時48分高見4.43元，惟僅一分鐘時間，升幅收窄至17%。至中午收市，五菱汽車倒跌7%，收報2.89元，成交逾12.5億元，成交股數3.37億股，超越昨日全日水平，半日街貨量換手率達40%。

午市重開後，五菱汽車跌幅一度達23%，低見2.41元，最新仍跌16%，暫報2.61元。

▲ 五菱汽車由11時48分高位4.43元，10分鐘間轉跌

五菱汽車近期爆升與國產電動車「五菱宏光MINI EV」在內地熱賣不無關係，但五菱汽車並非直接生產該車型的公司，「五菱宏光MINI EV」由上汽通用五菱合資生產，上汽通用五菱由上汽持股50.1%、通用持股44%，五菱汽車母企廣西汽車集團僅持股5.8%。

▲ 上海通用五菱推出的「五菱宏光MINI EV」在內地熱銷，但香港上市的五菱汽車與車型關係不大。

國產神車五菱宏光MINI EV半年銷量料超10萬的銷售神話，可見【下一頁】

根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），自10月中起，美資行代客買貨力最強，大摩、花旗及美林等累計持股增6369.7萬股。外資買貨力量舉足輕重，資料顯示，大摩於於11月18至25日買貨最急，共增持5391萬股，其間股價累升86%至1.08元。

股價急升期間，減持最多為中港券商，國泰君安自10月中起代客減持5519.5萬股，恒生證券代客減持3271萬股，中泰國際代客減持2486萬股。

相關文章：

【電動車】資金由ATM轉炒新能源車 長汽破頂、吉利比亞迪逆市升

記者：譚志偉