【五菱汽車股價】五菱汽車再升近兩成、三個月升10倍　炒「國產神車」有無錯？

五菱汽車 （00305） 股價急升，10月中起，由毫子股變身3.67元，累升達10倍，從股權角度，大股東廣西汽車（連同子企五菱汽車、五菱香港），共持股60.6%，副主席兼行政總裁李誠持股共11.8%，即街貨量為8.47億股，佔發行股數27.53%。

五菱汽車周一股價大升36.6%，成交股數達2.99億股，換手率達35%。五菱汽車周二早市再升18%報3.67元，成交額達3.5億元或9890萬股。

五菱汽車近期爆升與國產電動車「五菱宏光MINI EV」在內地熱賣不無關係，但五菱汽車直接生產非該車型的公司，「五菱宏光MINI EV」由上汽通用五菱合資生產，由上汽持股50.1%、通用持股44%，五菱汽車母企廣西汽車集團僅持股5.8%。

國產神車五菱宏光MINI EV半年銷量料超10萬的銷售神話，可見【下一頁】

換手率高而股價大升，反映投資界購買意慾強，反之亦然。根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），自10月中起，美資行代客買貨力最強，大摩、花旗及美林等累計持股增6369.7萬股。外資買貨力量舉足輕重，資料顯示，大摩於於11月18至25日買貨最急，共增持5391萬股，其間股價累升86%至1.08元。

股價急升期間，減持最多為中港券商，國泰君安自10月中起代客減持5519.5萬股，恒生證券代客減持3271萬股，中泰國際代客減持2486萬股。

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記者：譚志偉