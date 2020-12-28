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【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪

股樓投資 21:30 2020/12/28

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比特幣（Bitcoin）近期節節高升，周日（27日）首次突破28,000美元。對於想要想食到比特幣升浪，但又不想直接買虛擬貨幣的投資者，以下兩隻美股ETF可以成為替代選擇。

GBTC：直接買入Bitcoin

Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）是一隻直接買入Bitcoin的信託基金，根據跟踪比特幣持有量網站Bitcointreasuries的數據，GBTC持有約57.2萬枚比特幣，佔市面上約2.73%的比特幣。

買入GBTC是投資於Bitcoin最簡單的方法之一，但須留意的是，GBTC收取2%的年費，同時亦會出現溢價，在Bitcoin急升時尤其顯著。以回報來看，比特幣年內升幅達為2.74倍，而GBTC年初至今升2.34倍，略遜於直接買入比特幣的回報。

BLOK：投資於區塊鏈企業

與GBTC直接投資於比特幣不同的是，Amplify Transformational Data Sharing ETF（BLOK）是一隻主動性ETF，有超過80%的資產是投資於開發和利用區塊鏈技術的企業。

該隻ETF共持有56間企業，當中佔比最大的是比特幣銀行Silvergate Bank母企Silvergate Capital（SI），其次是提供比特幣交易Cash App的SQUARE（SQ），另外亦包括支援比特幣交易的支付巨頭Paypal （PYPL）等、以及加密貨幣投資機構Galaxy Digital（GLXY）等。根據ETF公開信息，BLOK收取0.7%的手續費，年內回報約79.2%。

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