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2020年全球熱門影音娛樂App　抖音最吸金、YouTube第二

科技 19:10 2020/12/28

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據市場調研機構Sensor Tower最新數據，2020年全球熱門影音娛樂應用程式的收入冠軍，由抖音及TikTok奪得。

儘管中國應用程式抖音、海外版TikTok今年面對不同爭議及禁令，據市場調研機構Sensor Tower最新數據，2020年全球熱門影音娛樂應用程式的收入冠軍，仍然由抖音及TikTok奪得。

在用戶支出方面，抖音及TikTok以12.6億美元（約98億港元）排行全球影音娛樂應用程式收入榜首，較去年增長了590%。其中有88.3%的收入來自抖音iOS版本，美國及土耳其TikTok用戶分別貢獻了總收入的6.5%及1.4%。

第二名則YouTube，達9.4億美元（約73億港元）收入，比去年同期增長63.8%；榜單前五另外3款應用程式分別為：騰訊視頻、Disney+、愛奇藝。

在下載量方面，抖音及TikTok以9.6億次下載蟬聯全球影音娛樂應用下載榜首。下載量前三的市場為印度、巴西及美國，分別佔16.9%，9.2%和8.2%。Netflix、YouTube則分別位列第二及第三名。

【挑戰TikTok】Facebook正式推出音樂協作程式Collab　為音樂創作者增加演出渠道

【抖音新方向】TikTok進軍歐洲市場　首度推出Samsung智能電視應用

數據顯示，截至2020年12月15日，全球用戶支出排名前十名的影音娛樂應用程式在蘋果（Apple）App Store及Google Play的總收入達到58.2億美元（約451億港元），較去年同期增長61.8%。從平台分佈而言，App Store貢獻了絕大部分收入，佔高達90.5%；Google Play僅佔9.5%；下載量排名前十則總共獲得24.6億次下載，較去年同期增長22.5%。

【Google死機】Google服務昨癱瘓　YouTube被揭損失1300萬元廣告收入

責任編輯：張寶燕

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