【西班牙疫情】民眾趁封城烘焙 利口酒銷量增近2成

▲ 西班牙傳統品牌Anís del Mono利口酒的銷量增近兩成，負責人估計封城帶動作為烘焙原料的利口酒銷量。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國採取封城措施遏制疫情。受封城措施影響，不少酒吧餐廳未能正常營業，也刺激民眾對酒類的需求。西班牙傳統品牌Anís del Mono利口酒的銷量增近兩成，品牌負責人估計封城導致不少人留在家中烘焙，因此帶動作為烘焙原料的利口酒銷量。

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Anís del Mono有著150年歷史，為西班牙的著名酒類品牌，樽身上獨特的菱形花紋及猴子圖案更成為品牌特色。《衛報》報道，Anís del Mono利口酒今年的銷售額大增約17%。

Anísdel Mono品牌經理迪亞茲（Laura Díaz）認為，品牌利口酒銷量上升，很可能是由於民眾在封城期間往往都要留在家中，為了打發時間而增加烘焙次數。

迪亞玆表示很多人封城時都會製作蛋糕等甜品，因此麵粉、酵母等烘焙原料會出現短缺。西班牙於復活節前一周的聖周（Holy Week），也實施封城措施。但復活節冬甩（rosquillas）、聖周蛋糕（Holy Week cakes）等甜品，都需要用到利口酒製作，因此帶動利口酒銷量。

西班牙食品和農業部的數據顯示，西班牙於今年四月第二周封城時，酒精飲品的銷量較去年同期大增85%；啤酒銷量增長86.5%；葡萄酒銷量增73.4%；烈酒增93.4%。

責任編輯：鄭錦玲