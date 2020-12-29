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【新股IPO】德運控股1440次日招股 孖展7281萬、超額認購3.6倍

新股IPO 18:04 2020/12/29

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德運控股（新上市編號：01440）於周一（28日）至31日招股，綜合多間券商數據，截至周二下午7時01分，德運控股孖展共錄得7281萬元，超額認購3.6倍。當中，輝立借出5800萬元，耀才借出600萬元。德運控股計劃發售3.15億股，招股價介乎0.4元至0.5元，集資最多約1.57億元，一手（5000股）入場費2525元，預期於1月13日掛牌，獨家保薦人為德健。

德運控股簡介

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德運控股集團為花邊製造商及染整服務供應商，主要按個別訂單從事花邊的製造及銷售，供客戶生產品牌女士內衣產品。

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編輯﹕賴奕羚
 

香港股票 孖展 DEYUN HOLDING（01440） IPO
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