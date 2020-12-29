  • 23°C
香港時間 : 20201229日 (二) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】德運控股1440次日招股 孖展5780萬、超額認購2.7倍

新股IPO 16:15 2020/12/29

分享：

德運控股（新上市編號：01440）於周一（28日）至31日招股，綜合多間券商數據，截至周二下午4時11分，德運控股孖展共錄得5780萬元，超額認購2.7倍。當中，輝立借出5000萬元，耀才借出85萬元。德運控股計劃發售3.15億股，招股價介乎0.4元至0.5元，集資最多約1.57億元，一手（5000股）入場費2525元，預期於1月13日掛牌，獨家保薦人為德健。

德運控股簡介

    點擊圖片放大
    +3
    +2

德運控股集團為花邊製造商及染整服務供應商，主要按個別訂單從事花邊的製造及銷售，供客戶生產品牌女士內衣產品。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

相關文章﹕

【新股IPO】匯森家居、 中國氣體工業暗盤　中國氣體工業曾升逾8成

【新股IPO】匯森家居2127追揸沽攻略　投資界：升幅約2成至5成

【新股IPO】YesAsia網購平台申請上市　一文睇清收入最大是賣化妝品定CD

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚
 

香港股票 孖展 DEYUN HOLDING（01440） IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元
【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
【小米11】小米股價升半成　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【小米11】小米股價升半成　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機