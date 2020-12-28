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【澳洲疫情】政府籲留家觀看除夕煙花 取消抗疫前線「感謝祭」

環球社會熱點 18:27 2020/12/28

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每年各地除夕倒數，悉尼煙花匯演都備受世界矚目。惟今年澳洲疫情持續，早前澳洲悉尼爆發新一輪群組感染後，在澳洲國內亦發現新冠變種病毒個案。為防止澳洲疫情再度蔓延，澳洲悉尼當局禁止澳洲民眾在今年除夕夜，於澳洲市中心海港一帶大型聚集，呼籲民眾留在家中觀賞煙花，並取消較早前計劃給抗疫前線的感謝祭安排。

每年各地除夕倒數，悉尼歌劇院外的煙花匯演都備受世界矚目。新南威爾斯州（New South Wales）州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）宣佈，禁止大部分民眾在除夕夜時，到悉尼市中心聚集，限制戶外聚集人數上限為50人，當晚只有持有許可證的居民才進入市中心。

她表示不希望在除夕夜，有任何可造成大型傳播的活動在悉尼出現。她補充，民眾應該選擇最安全的方式，即留在家中觀看煙花匯演。

澳洲悉尼聖誕續限聚 兩大超市限購廁紙 【下一頁】

另外，當局亦宣佈取消早前計劃，為抗疫前線人員的一系列煙花匯演觀賞安排。當中包括給予「魚眼座位」，和將包括悉尼歌劇院外空地一帶，劃為特別為抗疫前線人員而設的「綠色區」 。

貝雷吉克利安表示，將大量人員從新州偏遠地區帶往市中心，此舉需要承受太大的衛生風險，即使遺憾亦需要取消。將會在來年再覓機會表達感謝。

澳洲連續13日本地零確診斷纜 機場職員中招 【下一頁】

悉尼在12月中北部海灘，爆發新一輪群組感染，周一（28日）再錄得5宗新增個案，上周宣佈繼續執行社交限聚措施，至明年1月上旬。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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