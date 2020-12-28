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【小米11】小米11取消附贈充電器　火牛概念股有得炒？

股市 17:58 2020/12/28

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小米11將以全新包裝登場，取消隨機附送充電器。

小米 （01810） 高端旗艦手機「小米11」系列周一（28日）晚上發布。據小米主席雷軍早前表示，為應科技環保的號召，小米11將以全新包裝登場，取消隨機附送充電器，讓新機盒裝設計可以更輕簿。然而，取消火牛的贈送，意味着消費者須額外購置傳統插頭充電器、無綫充電器。受消息刺激，充電器生產商天寶集團 （01979） 股價升逾11%，報2.01元。

雖然消費者對於小米11取消附送充電器的舉動評價褒貶不一，但無可否認的是，未來小米用戶額外購置充電器的需求必然會上升。但投資者要注意的是，天寶集團本身亦有為內地多家手機廠生產手機附送的充電器，若此後有更多手機廠取消附贈火牛，則會令其損失一部分固定訂單收入來源。

而從另一方面來看，隨着無綫充電的普及，相信亦會有更多人願意額外付費購買無綫充電器。而售價較高的無綫充電器換置需求，亦會帶來較大利潤。

在業務方面來看，早前天寶集團曾公布，預期截至2020年12月31日止年度公司權益持有人應佔純利，將增加約40%至50%。預期純利有所增長，主因包括：(1)在高端快充業務上的發展；(2)客戶訂單增加；以及(3)在運營和生產的效率提升所致。

相關文章︰【小米新機】小米11系列將效仿蘋果取消隨機附贈充電器　稱「響應科技環保號召」

【小米股價】小米發布「小米11」前創新高倒跌　獨佔高通旗艦晶片兩個月、不附USB充電器

【小米股價】小米創新高全日升6% 小米11料月底發佈、雙12銷售增4成

編輯︰侯景成

 

香港股票 小米集團－W（01810） 雷軍 純利 設計 編輯 天寶集團（01979） 小米

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