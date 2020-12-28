【新冠疫苗】紐約診所違規取得疫苗 美國當局調查

▲ 美國紐約一間診所被指以違規方式取得新冠疫苗，並為不屬於優先接種群體的人士接種。

新冠肺炎疫情嚴峻，全球各地都爭相取得新冠疫苗。即使各藥廠加緊生産新冠疫苗，新冠疫苗於多國仍是一針難求。美國紐約一間診所被指以違規方式取得新冠疫苗，並為不屬於優先接種群體的人士接種新冠疫苗，當局目前正調查事件。

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ParCare Community Health Network為非牟利組織，於布魯克林、曼哈頓等地設有6間診所。美國新聞網站BoroPark24上周一（21日）報道，位於布魯克林區的ParCare診所，聲稱已收到3,500劑Moderna疫苗。診所集團行政總裁施萊辛格（Gary Schlesinger）更稱，診所當日已有數百人接種疫苗。

紐約州衛生專員祖克（Howard Zucker）上周六（26日）發聲明稱，ParCare涉嫌以欺詐手段獲得新冠疫苗後運到診所，違反該州優先安排前綫醫護、療養院長者及職員接種疫苗的計劃。

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《紐約郵報》報道，涉事診所周日（27日）於門上貼上寫有「沒有疫苗!!」（NO Vaccines!!）的告示。診所護士否認有提供新冠疫苗接種服務，並表示只允許有預約人士入内。

《紐約郵報》引述68歲男子阿佩爾（Mark Meyer Appel）指，他得悉這間診所提供新冠疫苗接種服務後，上周三（23日）於診所接種首劑疫苗。

紐約州衛生部宣布與警察部門合作，就ParCare涉嫌違規取得疫苗一事展開刑事調查。

責任編輯：鄭錦玲