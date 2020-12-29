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【營銷智慧@iM網欄】電商專用Facebook廣告教學 網店銷售倍增不求人

名人薈萃 11:40 2020/12/29

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過去數期專欄，筆者分享不少方法及小技巧，來令到舊客戶繼續消費，從而增加銷售額。但所謂「以正合，以奇勝」，各式奇招當然能推動銷售，但銷售額最後也是和客人數目掛鈎，所以電商老闆們切忌捨本逐末，吸引新客才是最重要。

【營銷智慧@iM網欄】製造衝動消費機會 一招提高網店銷售額三成

為網店吸引新客戶，老闆們都會在社交平台落廣告，廣告設定、廣告內容過往也有觸及過，但今次想深入多一點。在Facebook廣告設定中，有一欄需要設定受眾。很多人誤以為受眾人數愈多愈好。其實不然，因為人數太多代表設定不夠精準，有失數碼廣告Targeting的特性。

筆者認為最理想的受眾數目為10萬人左右，至於他們有何特性，就按會光顧的客戶特性來設定就行。當然，初初設定廣告未必百分百準確，故各位新晉網店老闆也要慢慢試出最佳廣告設定。

除了設定廣告予未曾接觸網店的準客人外，亦別忘記追蹤廣告的重要性。所謂追蹤廣告，就是將廣告設定給某網絡特性的群組，通常電商所使用的追蹤廣告，就是設定予曾瀏覽網店的客人，其實很多人都未必會在首次進入網店便會消費，而電商老闆們就可利用追蹤廣告功能，定期「提醒」準客戶可隨時進來消費。

為了吸引他們盡快消費，如果追蹤48小時無果，筆者便給他們打一個優惠廣告，為期第3天起至第14日。假如追蹤廣告和優惠盡出後仍無法令他消費，就唯有暫時放棄這位準客人。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。


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