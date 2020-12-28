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【鬼滅之刃】《鬼滅之刃》票房錄逾324億日圓　有史以來最快奪票房首位

商業 19:00 2020/12/28

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《鬼滅之刃》票房錄得超過324億日圓，成為日本國內最高票房紀錄的電影。

《鬼滅之刃》大熱，據《日經中文網》報道，該電影的票房錄得超過324億日圓，成為日本國內包括西方及日本當地電影的票房紀錄中，錄得最高票房紀錄的電影，超越316億日圓的《千與千尋》。

劇場版《鬼滅之刃》無限列車篇錄得324億日圓票房，上映日期為10月16日至12月27日，合共73天。觀影人數為逾2,404萬人次。據日本電影製作者聯盟的數據顯示，該電影是有史以來，以最快速度成為票房冠軍。

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至於之前保持紀錄18年的《千與千尋》，上映日期為2001年7月20日。票房超過300億日圓，花費約1年時間。直至今年6月下旬再次上映，票房再增加至316億日圓。

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鬼滅之刃賣座　11月份日本電影票房大增5倍
《鬼滅之刃》票房叫好叫座，彌補了缺少荷里活電影的損失。據日本電影製作者聯盟的數據顯示，11月份12家主要企業的西方和日本電影，票房按年增長24%，達至184億日圓。當中，西方電影的票房減少75%，日本電影則增長5倍，達166億日圓。

責任編輯：馬意文

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