英國約翰遜推全民減肥 4月起禁垃圾食物買一送一

英國出現新冠肺炎變種病毒,引起各國關注。曾患上新冠肺炎的英國首相約翰遜,醒覺肥胖會增加新冠肺炎重症及死亡風險,故此約翰遜推出全民減肥計劃。英國明年4月起,禁止超市在收銀處擺放垃圾食品、禁止垃圾食品推行「買一送一」優惠等。

英國當局宣布在來年4月起,禁止高脂肪、高糖、高鹽的食品擺放在商店的收銀處、入口,亦禁止為這些垃圾食品提供「買一送一」促銷活動。而餐廳亦禁止免費添飲含糖飲料。

瑞士過百英國遊客偷走 拒隔離恐傳播病毒 【下一頁】

對於擺放垃圾食品廣告的位置亦有所限制,包括不准在網站首頁、收銀處或網上結帳頁面上刊登。

英國當局數據指,BMI指數超過40的人,死於新冠肺炎的風險是普通人的兩倍。

約翰遜曾指:

「減肥很難,但只要有一些小變化,所有人都可以變得更健康。如果我們全力以赴,我們可以減低風險,保護自己免受新型冠狀病毒的侵害,並減輕英國國民保健署的壓力。」

(Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier. If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus - as well as taking pressure off the NHS.)