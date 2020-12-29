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科大研發全球最堅固聚合物納米薄膜　可應用作透明口罩以至醫學層面

環球政經 14:10 2020/12/29

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香港科技大學於上周一（12月21日）表示，的研究團隊研發了一種極薄的聚合物納米薄膜。這塊薄膜不僅較同一質量（mass）的不銹鋼堅固25倍，同時亦具備透明、透氣及防水特質，更可調教當中的氣孔大小，適用於製造可穿戴式裝置、醫療防護產品、海水淡化濾膜、太陽能電池及應用於其他前沿科技上。

【消委會測試】30款口罩邊款透氣度最好？　有5款樣本總評分最高來源地為香港：【下一頁

研究團隊經過數月的努力，終於製成一個原模，並透過進行與NIOSH NaCI（N95呼吸器測試標準）同等水平的測試，證明口罩對病毒、細菌以及其他粒子的過濾效率高達99%。

科大化學及生物工程學系教授及科大（廣州）先進材料學域署理主任高平教授指出，該納米薄膜應用到製作一款不僅透氣度高、且有高效隔菌功能的透明口罩。「據我們了解，現時尚未有一款口罩能同時兼備三個條件。」高平續指，雖然市面一般的不透明口罩可保護配戴者減低感染機會，但對透過讀唇或面部表情溝通的聽障人士等，造成不便和影響。

科大表示，除口罩以外，研究團隊亦已就納米薄膜在其他範疇的應用申請了6項專利，當中包括用於海水化淡的納米濾膜。納米薄膜可調教氣孔大小的特性，令有關產品成為目前全球最強效的膜蒸餾法（membrane distillation）海水淡化聚合物濾膜，化淡效率較市面現存產品高出10倍，亦是世界記錄近3倍。

納米薄膜貼服、防菌、透明而堅韌的特質，因此在生物醫學上應用甚廣。例如用作製造無需每天替換、並可在傷口上直接塗藥的新一代傷口敷料。高教授指﹕「這種敷料對於大範圍燒傷的病人尤其有效，能暫時成為他（她）們皮膚的替代品，醫生可於敷料上直接塗藥，藥物便會滲透至傷口底層。加上敷料具備良好防水性能，病人貼上敷料後即使洗澡亦無須擔心傷口會碰到水。」

納米薄膜也可成為更佳的感應器（motion sensor），用作感測人體動作或設計機械人動作等。除了生物醫學及環境範疇，納米薄膜亦可用於電子儀器上，例如經納米薄膜傳聲的高音質喇叭器材、超薄電池以及高能高儲量的電容器等。

團隊研發的納米薄膜，厚度只20納米（較千分之一根頭髮還要薄），是由超高分子量聚乙烯（UHMWPE）所製成。UHMWPE是一種可用於製作避彈衣的輕型材料，但利用傳統的通過將材料沿著相反的方向拉伸，以改變其内部無序和纏結的高分子鏈的固有取向，進而降低膜厚度的方式很容易令材料斷裂。

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責任編輯：黎淑雯

 

 

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