【5G謠言】美國露營車爆炸案疑犯　或誤信5G陰謀論而犯案

▲ FBI目前懷疑犯人因誤信5G網絡是用作監控美國人，甚至認為5G網絡會傳播新冠肺炎病毒，因而發動是次炸彈襲擊。

美國田納西州露營車日前發生爆炸案，造成3人受傷，波及附近數十棟建築物，包括電訊企業AT&T大樓。聯邦調查局（FBI）其後公開調查結果，證實63歲男子Anthony Warner發動襲擊。當地電視台報道指，FBI目前懷疑犯人因誤信5G網絡是用作監控美國人，甚至認為5G網絡會傳播新冠肺炎病毒，因而發動是次襲擊，現時正就兇徒是否5G陰謀論信奉者進行調查。

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據當地警方表示，在本月25日收到報告指美國田納西州露營車發生槍擊案，到達現場時，一輛旅行車在播出一段由女子宣讀的爆炸警告錄音後就發生爆炸， 3名到場的警員受傷。同時爆炸破壞當地AT&T設施，導致多個州的網絡信號停頓。

FBI其後介入調查，指犯人Anthony Warner曾在一間地產公司從事資訊科技工作。其前僱主地產經紀Steve Fridrich得知Warner與案件有關之後，主動聯絡聯邦調查局提供線索。Fridrich透露，調查員曾經問向他詢問Warner是否相信5G網絡是用作監控美國人的陰謀論，他卻表示Warner從未與他討論過相關話題。當地電視台引述知情人士指，FBI正從多個角度調查，而Warner是否5G陰謀論者，僅是其中一個調查方向。

至於設施遭受襲擊的AT&T就發表聲明，指AT&T大廈受到嚴重破壞，爆炸引致後備電池充電的後備發電機受損。導致田納西州、肯塔基州和阿拉巴馬州部分用戶的無線網絡、互聯網和固網電話服務中止，48小時後部分用戶的服務仍未能恢復正常。

事實上，所謂5G陰謀論話題早在今年初就在發酵。當時歐美一直盛傳5G網絡可傳播新冠肺炎病毒、抑制免疫系統令人更易受感染，其中英國已有逾百個5G基站遭破壞。雖然其後有學者出面澄清，並強調這種說法是無稽之談，但仍有不少民眾深信這種說法。

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責任編輯：曾曉汶