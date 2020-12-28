天文台預料除夕市區僅7度 市民「凍住」過新年

天文台預料明晚（29日）將有一道冷鋒橫過，屆時有一兩陣微雨，除夕（31日）、元旦（1月1日）天氣嚴寒，除夕市區最低溫度將跌至僅7度，當中打鼓嶺當日早上只有4度，上水、大埔等亦僅5度。

【寒潮襲港】強烈寒潮下周抵港 天文台預測除夕元旦低至8度 一文睇清未來9天天氣預報：【下一頁】

天文台之前預測，除夕市區最低氣溫為攝氏8度，不過根據最新官方資料顯示，當日氣溫將進一步下跌至7度；最高氣溫亦只有12度，較之前的預報低1度。

天文台：本港11月氣溫是有紀錄以來最高 明起最低氣溫跌至14°C（附未來九日天氣預報）：【下一頁】

除了市區氣溫之外，部分新界地區氣溫更低，預計除夕早上打鼓嶺最低4度，上水、大埔、石崗、流浮山等，更低見5度；屯門、沙田、將軍澳、西貢亦只有6度。

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責任編輯：翁嘉陽