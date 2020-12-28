  • 21°C
香港時間 : 20201228日 (一) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天文台預料除夕市區僅7度 市民「凍住」過新年

環球政經 17:36 2020/12/28

分享：

天文台預料明晚（29日）將有一道冷鋒橫過，屆時有一兩陣微雨，除夕（31日）、元旦（1月1日）天氣嚴寒，除夕市區最低溫度將跌至僅7度，當中打鼓嶺當日早上只有4度，上水、大埔等亦僅5度。

【寒潮襲港】強烈寒潮下周抵港 天文台預測除夕元旦低至8度 一文睇清未來9天天氣預報：【下一頁

天文台之前預測，除夕市區最低氣溫為攝氏8度，不過根據最新官方資料顯示，當日氣溫將進一步下跌至7度；最高氣溫亦只有12度，較之前的預報低1度。

天文台：本港11月氣溫是有紀錄以來最高 明起最低氣溫跌至14°C（附未來九日天氣預報）：【下一頁

除了市區氣溫之外，部分新界地區氣溫更低，預計除夕早上打鼓嶺最低4度，上水、大埔、石崗、流浮山等，更低見5度；屯門、沙田、將軍澳、西貢亦只有6度。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

天文台 天氣

下一篇文章

【澳洲疫情】為防爆疫　悉尼籲市民留家觀賞除夕煙花
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【疫情反覆】袁國勇：疫情有機會再次反彈 「不要再有聚餐 直至疫苗出現」
【疫情反覆】袁國勇：疫情有機會再次反彈 「不要再有聚餐 直至疫苗出現」
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股