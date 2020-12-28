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【電動車】寶馬計劃電動車產量增25萬輛 冀2023年銷售佔比大增至20%

股市 17:36 2020/12/28

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寶馬計劃電動車產量增25萬輛 冀2023年銷售佔比大增至20%

新能源汽車成為全球的大趨勢，寶馬（BMW）行政總裁Oliver Zipse表示，集團已制定進取的擴張計劃，希望可以進一步拓展寶馬的市場地位，計劃2023年前電動車的產量較原計劃再增加25萬輛，預期屆時電動車銷售將會佔集團的整體銷售約五分之一， 而目前則只佔8%左右。

資金由ATM轉炒新能源車，詳情看【下一頁】

Oliver Zipse指，目前最大擔憂是德國缺乏電動汽車的充電基礎設施，這將阻礙德國轉型至電動車產業，惟市場預期，2030年前歐洲最大的經濟體預計將有多達1000萬輛電動車上路。因此，從現在開始，每周必須建設1.5萬個私人充電點和約1300個公共充電點。他認為，這是歐洲未來需要面對的大型聯合項目。

他又指，BMW i3系列還沒到產品周期末端，將繼續發展，預計2023年BMW將有25個電動車款上路，其中有一半將是純電動車，例如7系列、5系列或iX休旅車或i4系列，而旗下MINI品牌亦會有電動車推出。

相關文章：【電動車】蘋果、百度半路出家造車　汽車行業變科技巨頭新戰場

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出　外電：蘋果擬24年開始生產汽車（第二版）

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編輯：袁諾曦

汽車 經濟 電動車 寶馬

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