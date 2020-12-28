【低息影響】宏利近5年首降壽險保單紅利 專家教低息環境下5大自保招數

▲ 自今年3月起美國緊急劈息至幾近零息，超低息環境下港人漸感到威力殺埋身。

2020年倒數，又是盤點過去一年的投資成績，以及為保單繳交費用找數的日子，普羅大眾開始在疫下零息大環境，逐漸感受到切膚之痛，皆因投資全方位飽受低息蠶食，包括︰（1）壽險保單驟削紅利，正當去舊迎新之際，陳先生剛收到宏利的壽險保單通知書，細閱才赫然發現，預計的紅利驟降，本來自2016年旗下積存生息維持4厘；現削至3.5厘，即調低0.5個百分點；如以幅度計，劈幅近13%。

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強認為，壽險紅利率下調，對客户有直接影響。最直接就是保單的現金價值，其升幅將減慢。再者，保單的翻本時間唯恐拖長，可能對客人的財務計劃有影響。

強積金保證基金 息率同樣急降

（2）強積金（MPF）保證基金的息率亦急降，MPF專家、駿隆集團常務董事陳銳隆，於強積金一年大事回顧中指，今年各國加碼量寬，銀行息口持續下跌，而中國人壽於11月終止旗下「中國人壽保證基金」，並將「中國人壽樂休閒保證基金」的保證回報率由2%下調至1.35%，驟削低0.65個百分點；倘以幅度計，劈幅更達33%。

（3）定期存款息率遭狠削，舉素來打高息牌的招商永隆為例，今年初一年定存有2.4厘，膺當時的「高息王」；可是，今天僅乍現0.6厘超低息，降幅高達75%。

（4）高息股爭相劈派息，如恒生 （00011） 等，滙豐（HSBC）更煞停派息。

券商點睇滙豐派息？想知可看【下一頁】

市料美國零息環境或延至2025年才有望加息，面對未來4年或仍陷超低息，專家教散戶5大自保招，第一，趁定期存款高息仍在，先鎖定特惠息，因不少於本周四（12月31日）到期，如當前的冠絕全城超高息，集友7天短存享6厘；入場費為等值10萬元人民幣，先兌換作港元。

交保費倘遇困難 不妨商討保險假期

第二，打工仔一旦不幸減薪或變失業大軍，如旅遊業等重災區，面對一年交保費的大限殺埋身，不妨跟保險代理磋商，善用保險假期，如停供一年等，是否較貸款償保費划算，再舉宏利上述的壽險單為例，保單的貸款息率高達6.8厘，並未因超低息而下調；且遠較紅利息3.5厘高。

第三，乃審視MPF組合，若供款人一注獨買，揀了保證產品、又或保守基金；而後者的回報主要参考紅簿仔息率，以目前零息當道，保守基金的回報怕且聊勝於無。另方面，審視保證基金有否下調保證息率。

第四，好息族素來窺伺高息股；可惜在減息大流行下，股息動輒驟降，隨時賺價未能冚蝕息，宜在此時機稍為忍手。

第五，依賴收息作被動收入者，須做格價王的慳家族，如折扣日才購物等，變相節省開支，冀增購買力。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪