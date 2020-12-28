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【國產神車】五菱宏光MINI EV半年銷量料超10萬 五菱汽車8億成交破頂急升36%

當炒股 17:22 2020/12/28

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五菱宏光MINI EV上市以來熱銷，帶動五菱汽車股價近兩個月急升。

據中國乘聯會早前數據，五菱宏光MINI EV在11月銷量超過3.3萬輛，創下中國新能源汽車銷售記錄，領先銷量排名第二的Tesla（美：TSLA）Model 3一萬輛。內地媒體最新報道，五菱宏光MINI EV自7月以來的累計銷量已達到7.74萬輛，業內人士預計，按目前市場表現，半年銷量有望突破10萬輛。

港股上市的五菱汽車 （00305） 自10月中以來股價急升，至今累升8.7倍，今日更大成交破頂，全日升36%，成交額超過8億元，收報3.1元。五菱汽車最新市值95億元。

五菱宏光為合資公司上汽通用五菱旗下產品，是其推出的第一款介於商用、乘用跨界車型，被稱為「國產神車」。上汽通用五菱是由上汽集團（滬：600104）、通用汽車（中國）、廣西汽車集團成立的合資公司，上汽持股50.1%，通用持股44%，廣西汽車集團僅持股5.8%。

廣西汽車集團為港股上市公司五菱汽車母企，五菱汽車則為上汽通用五菱供應商。

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編輯：陳健婷

香港股票 汽車 五菱汽車（00305） 上汽集團（滬：600104）

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