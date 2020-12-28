【國產神車】五菱宏光MINI EV半年銷量料超10萬 五菱汽車急升36%

▲ 五菱宏光MINI EV上市以來熱銷，連帶港股五菱汽車也大升

據中國乘聯會早前數據，五菱宏光MINI EV在11月銷量超過3.3萬輛，創下中國新能源汽車銷售記錄，較銷量排名第二的Tesla（美：TSLA）Model 3領先一萬輛。內地媒體最新報道，五菱宏光MINI EV自7月以來的累計銷量已達到7.74萬輛，業內人士預計，按目前市場表現，半年銷量有望突破10萬輛。

港股上市的五菱汽車 （00305） 自10月中以來股價急升，至今累升8.7倍，今日更大成交破頂，全日升36%，成交額超過8億元，收報3.1元。五菱汽車最新市值95億元。

不過，「五菱宏光MINI EV」實際為合資公司上汽通用五菱旗下產品，是其推出的第一款介於商用、乘用跨界車型，被稱為「國產神車」。上汽通用五菱是由上汽集團（滬：600104）、通用汽車（中國）、廣西汽車集團成立的合資公司，上汽持股50.1%，通用持股44%，港股上市公司五菱汽車母企的廣西汽車集團僅持股5.8%。

五菱汽車中期業績公布，上半年收入約57億元人民幣，主要來自銷售發動機、汽車零件以及專用汽車，也是上汽通用五菱的供應商，但大部分為傳統燃油發動機。

在新能源車部署方面，公司當時指用於大批量生產新能源電動汽車控制系統產品及有關部件的新生產線於2020年5月建成，正與幾個潛在客戶就產品推出進行商議。

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編輯：陳健婷