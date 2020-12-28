  • 21°C
香港時間 : 20201228日 (一) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲疫情】為防爆疫　悉尼籲市民留家觀賞除夕煙花

環球政經 17:32 2020/12/28

分享：

2021年將至，悉尼是世界上首個迎接新年的主要城市之一，在悉尼歌劇院上設有煙火表演，世界各地的人會一起倒數。由於疫情的爆發，悉尼於當晚禁止舉行大型集會。

新南威爾斯省州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）當晚宣佈禁止大多數人前往悉尼市中心，並將戶外聚會的人數限制為50人。其表示不希望在新年前夕舉行任何超級傳播活動，並補充指，在家看煙花是最安全的方式。

在新年前夕，只有擁有市區接待場所許可證的居民才能進入該區域，每個悉尼的家庭只能聚集10個人，直至另行通知。

疫情蔓延至今，由於澳洲邊境迅速關閉，以及大型檢測和嚴謹的隔離措施，大大降低了其感染人數。現時澳洲共錄得超過28,300宗感染個案，其中維多利亞州佔大多數，共有908人死亡。

 

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道
融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

悉尼 澳洲 疫情

上一篇文章

天文台預料除夕市區僅7度 市民「凍住」過新年

下一篇文章

【台灣有樂@iM網欄】金門，我來了！ 首演台灣賀歲片 邊拍攝邊賞風景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【疫情反覆】袁國勇：疫情有機會再次反彈 「不要再有聚餐 直至疫苗出現」
【疫情反覆】袁國勇：疫情有機會再次反彈 「不要再有聚餐 直至疫苗出現」
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股