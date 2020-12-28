【澳洲疫情】為防爆疫　悉尼籲市民留家觀賞除夕煙花

2021年將至，悉尼是世界上首個迎接新年的主要城市之一，在悉尼歌劇院上設有煙火表演，世界各地的人會一起倒數。由於疫情的爆發，悉尼於當晚禁止舉行大型集會。

新南威爾斯省州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）當晚宣佈禁止大多數人前往悉尼市中心，並將戶外聚會的人數限制為50人。其表示不希望在新年前夕舉行任何超級傳播活動，並補充指，在家看煙花是最安全的方式。

在新年前夕，只有擁有市區接待場所許可證的居民才能進入該區域，每個悉尼的家庭只能聚集10個人，直至另行通知。

疫情蔓延至今，由於澳洲邊境迅速關閉，以及大型檢測和嚴謹的隔離措施，大大降低了其感染人數。現時澳洲共錄得超過28,300宗感染個案，其中維多利亞州佔大多數，共有908人死亡。

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責任編輯：梁翠麗