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【ET講股通】梁耀康︰阿里系震盪投資策略 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:23 2020/12/28

分享：

恒指全日收報26314點，跌71點。大市總成交1,907億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股續受制下降通道，高位明顯遇阻，加上新經濟股捱沽，拖累恒指倒跌收場。

螞蟻藐視監管  中央要求5點整改

阿里巴巴 （09988） 方面，內地監管當局進駐集團的調查已結束，惟不代表反壟斷調查完結。此外，監管機構炮轟螞蟻集團藐視合規監管要求，但好消息是整改要求漸見清晰，包括要求公司回歸支付本源，相信有助市場更好掌握螞蟻未來業務發展。阿里亦宣布加大回購力度至100億美元，有效期至2022年底。

欲長揸阿里巴巴  可待200元低吸

阿里股價大跌8%，收報210元。投資策略方面，若有意入市，毋須心急，宜緊盯210元，此水平為早前升幅調整的0.764倍，為黃金比率重要支持所在。首個入市位約200元，再下一個吸納位則為167元，惟監管風險短綫難除，故持倉比例未宜太重。

同系阿里健康 （00241） 跌13.1%至20.55元，後市或下試9月低位17.26元。若持貨，建議減持部分，但未必需要悉售。若無貨，進取者可於17.26元小注買入，保守者則不妨靜待12元水平再上車。

騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等互聯網股同樣受壓，在監管環境加強下，後市恐怕難有運行，宜適量減持或對沖。

能源股受捧  中海油短綫目標7.8元

消費類股份續獲炒作，包括汽車股、體育用品股，長城汽車 （02333） 升8.8%至24.15元。資金持續流入消費股，續可伺機收集。

資源股亦受捧，中海油 （00883） 升2.2%至7.5元，短綫目標7.8元。不過，能源股前景還看疫情發展，以及美國紓困方案對經濟帶來的推動作用，相信油價短綫大升空間有限。

【「ET講股通」問股環節，包括︰吉利、東風、小米、騰訊、京東健康、GX中國雲算、太古A、五菱汽車、諾誠健華︰立即觀看

 

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欄名 : ET講股通

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技術分析 恒指走勢 新經濟股 投資推介 長城汽車（02333） 中國海洋石油（00883） 阿里健康（00241） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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