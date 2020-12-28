【酒醉金迷@iM網欄】一方水土：拉菲150年的傳奇 (下）

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【台灣有樂@iM網欄】金門，我來了！ 首演台灣賀歲片 邊拍攝邊賞風景
「拉菲」這兩字，遠遠不只是一個酒莊的名字，套用品酒的行內術語，它帶有濃厚的「奢侈氣息」，飽滿圓潤的口感展現出「無可媲美的豪氣」，悠長的餘韻滲透著一絲「炫富」的味道。
雖然說拉菲在亞洲的名氣，很大程度是來自電影文化對大眾的影響力，但持平地說，一件精品如果只具噱頭卻欠缺真材實料，肯定早已經被市場淘汰了。拉菲古堡在法國波爾多屹立了150年，它們釀造的葡萄酒質素肯定有保證，今期為大家介紹一下他們的頂級風土(terroir)吧！
【酒醉金迷@iM網欄】一級列級名莊推新酒標：拉菲150年的傳奇 (上）
先從地理位置說起，拉菲酒莊位於波亞克(Pauillac)北部，鄰近另一產區聖埃斯泰夫(St-Estèphe)邊界。葡萄園分佈在三大區域，包括圍繞城堡的小山丘、古堡西面卡旭德高原(Carruades Plateau)，以及毗鄰埃斯泰夫一塊約4.5公頃的田塊。葡萄園的總面積為112公頃，日照充足，底土為第三紀石灰岩，覆蓋一層厚厚的細礫石和紅砂，為泥土提供了優越的排水條件，葡萄在這樣的環境下生長可說是得天獨厚。
赤霞珠在葡萄園裡稱霸稱王，種植比例高達70%，餘下有25%梅洛、3%品麗珠以及2%小維多。葡萄樹多達壯年，平均樹齡為39年。為了確保品質，出產正牌葡萄酒的葡萄樹齡更需達45歲左右！園內每公頃土地僅種有8,000株葡萄，與波爾多產區的平均種植密度10,000株/公頃相比，拉菲的種植密度更低。可想而之，這裡出產的葡萄重質不重量，粒粒都是精華所在。
拉菲酒莊技術總監Eric Kohler
就釀酒技術而言，現任技術總監Eric Kohler認為他的職責是維護酒莊的傳統風格，在越來越炎熱和多變的氣候環境下，也能繼續維持拉菲正牌酒優雅的風采。酒莊這150年的傳奇，有著說不完的故事，下回有機會再與大家分享！
吳潔怡
波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問
於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。