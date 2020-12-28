【酒醉金迷@iM網欄】一方水土：拉菲150年的傳奇 (下）

「拉菲」這兩字，遠遠不只是一個酒莊的名字，套用品酒的行內術語，它帶有濃厚的「奢侈氣息」，飽滿圓潤的口感展現出「無可媲美的豪氣」，悠長的餘韻滲透著一絲「炫富」的味道。

雖然說拉菲在亞洲的名氣，很大程度是來自電影文化對大眾的影響力，但持平地說，一件精品如果只具噱頭卻欠缺真材實料，肯定早已經被市場淘汰了。拉菲古堡在法國波爾多屹立了150年，它們釀造的葡萄酒質素肯定有保證，今期為大家介紹一下他們的頂級風土(terroir)吧！

【酒醉金迷@iM網欄】一級列級名莊推新酒標：拉菲150年的傳奇 (上）

先從地理位置說起，拉菲酒莊位於波亞克(Pauillac)北部，鄰近另一產區聖埃斯泰夫(St-Estèphe)邊界。葡萄園分佈在三大區域，包括圍繞城堡的小山丘、古堡西面卡旭德高原(Carruades Plateau)，以及毗鄰埃斯泰夫一塊約4.5公頃的田塊。葡萄園的總面積為112公頃，日照充足，底土為第三紀石灰岩，覆蓋一層厚厚的細礫石和紅砂，為泥土提供了優越的排水條件，葡萄在這樣的環境下生長可說是得天獨厚。

赤霞珠在葡萄園裡稱霸稱王，種植比例高達70%，餘下有25%梅洛、3%品麗珠以及2%小維多。葡萄樹多達壯年，平均樹齡為39年。為了確保品質，出產正牌葡萄酒的葡萄樹齡更需達45歲左右！園內每公頃土地僅種有8,000株葡萄，與波爾多產區的平均種植密度10,000株/公頃相比，拉菲的種植密度更低。可想而之，這裡出產的葡萄重質不重量，粒粒都是精華所在。

拉菲酒莊技術總監Eric Kohler

就釀酒技術而言，現任技術總監Eric Kohler認為他的職責是維護酒莊的傳統風格，在越來越炎熱和多變的氣候環境下，也能繼續維持拉菲正牌酒優雅的風采。酒莊這150年的傳奇，有著說不完的故事，下回有機會再與大家分享！