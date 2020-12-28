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【新冠疫情】葡萄牙發現變種病毒 由英國旅客傳入

環球政經 19:20 2020/12/28

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據路透社（Reuters）報導，葡萄牙度假勝地馬德拉（Madeira）島發現變種新冠病毒（COVID-19 (VUI – 202012/01)），為葡萄牙全國首次發現該品種病毒。當地公民保護署（civil protection authority）在周日（27日）發出聲明，指島上的國際機場檢測到數名英國遊客帶有變種新冠病毒，但未有詳細列出受感染人數及發現個案的時間。當局表示，島上機場的檢測中心會對旅客進行追踪、檢測及隔離陽性旅客。

【變種病毒】韓國發現首宗英國變種病毒　將加快疫苗接種 【下一頁

變種新冠病毒先是在英格蘭被發現，其傳播速度比現時大規模流行的病毒株較快，變種病毒迅速在英格蘭傳播，並使英國疫情日益嚴重。目前沒有證據顯示變種病毒更為致命，而可供大規模接種的疫苗亦聲稱可以預防變種新冠病毒。現時全球超過50個國家及地區已禁止英國出發的航班及旅客入境，葡萄牙亦已向英國旅客關閉邊境，除了長期居留在葡萄牙的英國人，或者葡萄牙公民外。

葡萄牙第一波疫情相對輕微，但第二波疫情感染數字急速上升，目前有放緩跡象。葡萄牙總共有39萬4千多宗確診數字，錄得6千6百多人死亡，在周六（26日）新增1577宗感染個案。

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撰文 : 張健兒

疫情 葡萄牙 英格蘭 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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