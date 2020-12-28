【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態 網友：「太古城多年交投活躍 是你不懂樓市」

希望擁有自己物業，又未必擁有太多資金的時候，也許會以舊樓，甚至唐樓為目標，作為上車的踏腳石。不過有網友卻認為舊樓的維修成本也許比省下的首期還要高，認為相當不值，不明白一眾以舊樓為上車目標的人是什麼心態，40年或以上樓齡的更為不解。此外「樓主」更指舊樓維修動不動要20萬，退休後更有可能

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有網友反駁，首先舊樓雖然需要有較多的維修，但維修費應該用不上20萬起跳，另外有些40年或以上樓齡的大型屋苑，例如美孚新邨，還會有其他業主分擔維修費用，因此不應過分誇大舊樓維修費用。

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另外有熟悉樓市的網友則引用數據，以太古城為例，樓齡已超過40年，但到目前為止，無論成交、買賣、出租都非常多，即是易買易賣，更諷刺「樓主」對樓房市場不熟悉，或是以單棟舊樓作例子以偏蓋全。

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責任編輯：翁嘉陽