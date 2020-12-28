【BNO移民】英鎊定存息最高10厘 花旗料風險仍在鎊滙暫難上1.4

▲ 英國跟歐盟達成脫歐方案，但英鎊升穿1.356已乏力再上。

英國在平安夜（12月24日）跟歐盟達成被視為有條件的「軟脫歐」協議，但市場仍料有3大關卡要過，包括︰（1）本周三（12月30日）須於英國議會通過「軟脫歐」協議，最大反對黨工黨已表明在爭議聲中支持，料有驚無險獲通過；（2）歐盟擬於明年初開會作最後拍板；（3）緊盯明年3月的關鍵日，因作為倫敦命脈的金融服務業，外電指英國或於3個月後才跟歐盟為此作磋商，料這些爭拗更棘手。

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花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今早（12月28日）回應查詢指，歐盟與英國間的協議，只是「加拿大減」的協議，意即沿用舊有的權限，並較少中期保證。預計這些貿易安排，將在未來幾年嚴重影響英國的增長，且料歐盟與英國間新的貿易磨擦，或於2021年初嚴重打擊英國經濟；再者，短期經濟亦受疫情夾擊。此外，金融業方面，由於英國出口金融服務至歐盟或下跌，可能進一步打壓英國出口。另一個明顯風險是來自蘇格蘭，即使保守黨不會容許舉行蘇格蘭獨立公投，但若脫歐後對經濟的負面影響愈嚴重，蘇格蘭民族黨成功爭取舉行蘇格蘭獨立公投的機會則愈高。

黃栢寧預計，英鎊高低位預測介乎1.32至1.38；明年底目標價為1.38。

如以英鎊兌美元現滙約為1.356，而花旗料明年底目標僅1.38；即潛在升幅約1.8%，英國無序脫歐的憂慮雖減；但專家普遍料暫難重上1.4心理大關；再參考市面的定存息，3個月或以上的較長期息率皆不足一厘，故追息族慎防賺息不夠「冚」蝕滙，欲偷步炒英鎊博滙息雙升的投資者要當心。

綜觀英鎊定存的「高息王」有10厘，由南商提供；入場費為等值3萬港元，可是，此乃7天短存，以息率以年息計，期內賺息或僅約58港元。

華僑永亨：未來兩周阻力區在1.36

BNO移民成大眾熱話，對鎊滙走向甚關心，專家補充，英鎊若回順至約1.35水平已具值博，可小注低吸。

華僑永亨經濟師李若凡表示，英歐雙方於平安夜達成歷史性貿易協議框架，維持零關稅及無配額的商品貿易關係，但並未涵蓋最重要的服務貿易等。英倫銀行採負利率的可能性減少，然而，有限度協議及嚴峻疫情，限制英的升幅。英鎊升穿1.356暫乏力再上，短期操作上，未來兩周，支持位為1.32，阻力區在1.36；兌港元或考驗10.312至10.584區間。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪