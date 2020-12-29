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【智取英文@iM網欄】DSE英文作文 最新8大注意事項

名人薈萃 14:43 2020/12/29

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目標為3的同學, 只要寫好最簡單嘅句子，貼題 合乎情理 正確使用單字同埋grammar 已經可以

目標為4的同學就要留意 雖然評分係分三部份，包括Content, Language and Organisation,但係如果冇好嘅content, language and organisation係好難去比分或者發揮到 所以考生應該喺content方面下好功夫 例如喺鋪墊上面加多練習

啱啱開始嘅同學可以由議論文開始練習 因為議論文相比其他問題比較上有固定嘅框架 喺練習方面會更容易理解同處理

以目標為5或以上嘅同學 一定明白英文係需要 “浸” 呢個道理

除咗 content 好 其他方面例如Language, vocabulary, grammar, technique 都係非常之倚賴基本功 所以喺日常生活一定要多接觸了解同埋練習去使用

坊間嘅補習好多時候只係着重解釋技巧 但係考生如果亂用自己唔熟悉嘅技巧 只會弄巧反拙

所以應該及早為自己選擇一個適合自己嘅練習方法同埋課程

最後比幾個方向大家喺平時同埋寫作前可以做嘅事情

  1. 盡可能多閱讀
  2. 多使用英語詞典
  3. 複習語法 (一定要溫好 Tenses/ Passive Voice/ Participles 同Clauses 等不同的重大文法課題)
  4. 寫作前後檢查您的拼寫 (記得多做proofreading exercise，推介可以用Junius Publications入面的proofreading exercise 用作參考)
  5. 用英語寫日記/多作文 (一定要運用出來)
  6. 了解如何將基本句子變化更複雜的句子
  7. 了解如何組織段落
  8. 寫一個大綱 (除了思考每段的論點，亦要先思考好每段可以用那些多元化的句式)

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow Spencer Lam English Team Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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DSE 畢業

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