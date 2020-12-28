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【新冠疫苗】普京願接種俄羅斯疫苗 當局批准長者施打

環球社會熱點 16:36 2020/12/28

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克里姆林宮周日（27日）證實，總統普京會接種俄羅斯研發的新冠疫苗。

新冠肺炎疫情嚴峻，多國正展開新冠疫苗大規模接種。俄羅斯當局批准60歲以上人士，接種俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）。俄羅斯總統普京曾稱自己太老尚未施打新冠疫苗，克里姆林宮周日（27日）證實普京會接種新冠疫苗。

【新冠疫苗】普京籲公眾接種 但稱自己太老尚未施打 【下一頁】

【俄羅斯疫情】普京開會頻咳嗽 官方稱「他身體很好」【下一頁】

「史普尼克5號」由俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute研發，屬於腺病毒載體疫苗，接種劑量為2劑。「史普尼克5號」8月11日成為全球首款註冊的新冠疫苗。

俄羅斯本月初展開自願接種計劃，今年68歲的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）本月中呼籲民眾接種新冠疫苗。但普京當時表示自己年紀太大，尚未被允許接種疫苗。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）周日於網上表示，60歲以上人士由周一（28日）起可接種新冠疫苗。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周日表示：

他（普京）說他會接種疫苗，他已經作出決定並正等候所有手續完成。

（He said he will be vaccinated, he made this decision and was waiting until all formalities are completed.）

自俄羅斯爆發新冠肺炎疫情以來，普京主要為遠程辦公，及通過視像會議形式舉行會議，出行次數也大減。

英媒上月指普京懷疑出現柏金遜病徵，因健康因素將於明年初辭職，但克里姆林宮否認上述傳聞。普京上月參與視像會議更不時咳嗽，引起外界關注普京的健康。但克里姆林宮強調，普京的身體絕對沒有問題（absolutely fine）。

責任編輯：鄭錦玲

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