【新冠疫苗】普京願接種俄羅斯疫苗 當局批准長者施打

新冠肺炎疫情嚴峻,多國正展開新冠疫苗大規模接種。俄羅斯當局批准60歲以上人士,接種俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」(Sputnik V)。俄羅斯總統普京曾稱自己太老尚未施打新冠疫苗,克里姆林宮周日(27日)證實普京會接種新冠疫苗。

「史普尼克5號」由俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute研發,屬於腺病毒載體疫苗,接種劑量為2劑。「史普尼克5號」8月11日成為全球首款註冊的新冠疫苗。

俄羅斯本月初展開自願接種計劃,今年68歲的俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)本月中呼籲民眾接種新冠疫苗。但普京當時表示自己年紀太大,尚未被允許接種疫苗。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)周日於網上表示,60歲以上人士由周一(28日)起可接種新冠疫苗。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周日表示:

他(普京)說他會接種疫苗,他已經作出決定並正等候所有手續完成。

(He said he will be vaccinated, he made this decision and was waiting until all formalities are completed.)