【新冠疫苗】普京願接種俄羅斯疫苗 當局批准長者施打

▲ 克里姆林宮周日（27日）證實，總統普京會接種俄羅斯研發的新冠疫苗。

新冠肺炎疫情嚴峻，多國正展開新冠疫苗大規模接種。俄羅斯當局批准60歲以上人士，接種俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）。俄羅斯總統普京曾稱自己太老尚未施打新冠疫苗，克里姆林宮周日（27日）證實普京會接種新冠疫苗。

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「史普尼克5號」由俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute研發，屬於腺病毒載體疫苗，接種劑量為2劑。「史普尼克5號」8月11日成為全球首款註冊的新冠疫苗。

俄羅斯本月初展開自願接種計劃，今年68歲的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）本月中呼籲民眾接種新冠疫苗。但普京當時表示自己年紀太大，尚未被允許接種疫苗。

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莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）周日於網上表示，60歲以上人士由周一（28日）起可接種新冠疫苗。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周日表示：

他（普京）說他會接種疫苗，他已經作出決定並正等候所有手續完成。 （He said he will be vaccinated, he made this decision and was waiting until all formalities are completed.）

自俄羅斯爆發新冠肺炎疫情以來，普京主要為遠程辦公，及通過視像會議形式舉行會議，出行次數也大減。

英媒上月指普京懷疑出現柏金遜病徵，因健康因素將於明年初辭職，但克里姆林宮否認上述傳聞。普京上月參與視像會議更不時咳嗽，引起外界關注普京的健康。但克里姆林宮強調，普京的身體絕對沒有問題（absolutely fine）。

責任編輯：鄭錦玲