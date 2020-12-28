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【電動車】資金由ATM轉炒新能源車 長汽破頂、吉利比亞迪逆市升

股市 16:35 2020/12/28

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吉利加快新能源汽車佈局 成立新公司、與孚能合資建電池廠

中資科網龍頭「ATM」受累反壟斷調查陰霾，近期熱炒的新能源車概念股持續擴大。汽車股周一（28日）逆市造好，吉利 （0175） 全日升近5%，收報24.5元，成交28億元；比亞迪 （01211） 也升3%，收報199.7元，成交20億元。長城汽車 （02333） 更大升9%，報24.15元，創新高，成交15億元。三家車股齊成為20大活躍港股。

內媒報道，據天眼查顯示，吉利關聯企業於2020年12月成立成都吉橋科技有限公司，計劃經營新能源汽車整車銷售、工程和技術研究和試驗發展及非居住房地產租賃等。

據指，成都吉橋科技有限公司的註冊資本10萬人民幣，法定代表人為許兵，該公司由吉利科技集團全資持股，最終受益人為李書福。

百度洽組電動汽車合資，詳情看【下一頁】

內地25間新能源車企被工信部約談，詳情看【下一頁】

另外，早前吉利與從事動力電池製造商孚能科技（滬：688567）簽訂戰略合作協議，雙方計劃設立合資公司建設動力電池生產工廠。據悉，該合資工廠將致力於推進動力電池產能建設，涵蓋電芯、電池模組及電池包研發、製造及銷售，提升合作雙方在各自領域的核心競爭力和可持續發展能力。

在國策提振下，新能源汽車概念股今年表現大勇，市場亦預期政策利好效應將持續至明年。中國汽車工業協會總工季師、副袐書表葉盛基指，今年新能源車有望實現年銷歷史新高 ，或會超過130萬輛，明年會有更大的驚喜，中國的新能源汽車銷量或增30%至40%，達到180萬輛。

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編輯：袁諾曦

香港股票 汽車股 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 孚能科技（滬：688567）

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