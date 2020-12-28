【變種病毒】韓國發現首宗英國變種病毒　將加快疫苗接種

韓國疾病預防控制局（KDCA）周一（28日）指，在12月22日從倫敦返韓的三人中發現了新變種病毒，比其他變種病毒更易傳播。

韓國官員周一宣布，韓國將把從英國直航的禁令再延長一周，直到1月7日，並將要求所有從英國或南非抵達的乘客在出發前接受病毒測試。

截至周日午夜，南韓有808宗新病例，比上周五創紀錄的1,241宗感染數量下降。韓國有關部門表示，下降的原因可能由於周末和聖誕節假期進行的檢測較少，並在周日(27日)表示，將把社區隔離措施延長至一月初。

當地食品和藥物安全部周日（27日）宣布，監管機構將把審核疫苗和治療的所需時間從平均180天縮短至40天。當局表示，疫苗分發和銷售的額外審核程序將由幾個月縮短至20天左右。

截至今日，南韓共錄得57,680宗冠狀病毒病例，其中819人死亡。

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責任編輯：梁翠麗