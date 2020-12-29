【疫市置業】後生上車客成功以低市價3%購嘉湖山莊兩房 原來有呢個秘訣

剛過去的聖誕長假期新盤市場未有全新盤開售，樓市焦點集中於二手市場，其中受惠於屯赤隧道通車，天水圍二手市場氣氛造好。天水圍嘉湖山莊錄得一宗年青上車客入市個案。

中原地產副分區營業經理曾芷妍表示，分行剛促成嘉湖山莊樂湖居2座高層E室成交，實用面積448平方呎，兩房間隔，業主原開價530萬元，議價後以505萬元沽出，折合實用呎價11,272元。

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曾芷妍表示，買家為年青上車客，心儀嘉湖山莊高層向南的兩房單位，惟此類放盤較少。為何他成功以低價購入上述單位﹖原來他趁單位租客剛遷出，可以睇樓，即捉緊機會向業主洽購，而業主亦願意降價，減價後價錢較市價約520萬元低約3%，買家遂立即承接。

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由以上可見，如準買家有意上車，可先鎖定心儀單位的類型，及心水樓價，現時不少原將單位用作收租的業主有意沽售單位，準買家如得知有此類單位放售，可先發制人向業主洽購，如價錢合理可盡快促成交易，就更快成事。



曾芷妍表示，原業主則於1992年以114.2萬元一手購入單位，現易手帳面獲利390.8萬元，單位28年間大幅升值3.4倍。

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記者：陳詠妍