【聖誕節2020】英國首相兒子繪畫贈長者 老婦猜約翰遜有落筆

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的未婚妻西蒙茲今年4月底為其誕下兒子威爾弗雷德（Wilfred），令約翰遜成為新手爸爸。在剛剛過去的聖誕節，威爾弗雷德則參加一項慈善活動，「親自」畫了一幅畫給老奶奶。當老奶奶得知該畫作是出自約翰遜兒子之手時大感震驚，更猜測約翰遜亦有份「落筆」。

8個月大的威爾弗雷德早前參加一項名為「攜手共進」（Hand in Hand Together scheme）的慈善活動。

威爾弗雷德的畫作是一隻馴鹿，他用他的手印，為馴鹿添上棕色鹿角。這幅畫送給了一名89歲住在北約克郡（North Yorkshire），患有柏金遜症的老奶奶博伊斯（Betty Boyes）。

約翰遜兒子改名有玄機 與英國疫情有關 【下一頁】

隨著畫作一起送來的，還有一張由威爾弗雷德媽媽西蒙茲（Carrie Symonds）填寫，關於「作者」個人資料的紙條。

根據紙條，威爾弗雷德已經長出了2隻乳牙，最好的朋友是家中愛犬Dilyn，最喜愛的歌曲是《Old MacDonald Has A Farm》。

英國約翰遜新手爸爸 唔識用BB孭帶惹熱議 【下一頁】

博伊斯其後回畫了一幅同樣以手作筆，內容是藍色數目字從1到10的畫作。她接受英國傳媒採訪時表示，自己只是被告知畫作會送給一名貴賓，直到送達才知道是送給了誰，希望威爾弗雷德喜歡自己的回禮。

對於威爾弗雷德的馴鹿，她正在猜測馴鹿臉是否出自約翰遜手筆。

「攜手共進」是由Louise Goulden在2017年設立的「團結計劃」（The Togerther）舉辦，因為疫情期間的限制，在8月才正式成立，活動內容是兒童和老人家互送手印畫作。

責任編輯：李俊儀