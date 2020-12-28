  • 21°C
香港時間 : 20201228日 (一) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港出口】11月出口貨值按年升5.6%　勝市場預期

商業 16:33 2020/12/28

分享：

今年11月份本港整體出口貨值與去年同月比較升5.6%，勝市場預期上升1.8%。（資料圖片）

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年11月份本港整體出口貨值與去年同月比較升5.6%，勝市場預期上升1.8%；而進口貨值則升5.1%。

【香港出口】10月出口貨量跌0.1%　輸往美國貨量跌2.2%

【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1%　遠遜市場預期

繼今年10月份錄得1.1%的按年跌幅後，11月份商品整體出口貨值為3,796億元，較去年同月升5.6%。商品進口貨值為4,052億元，較去年同月升5.1%。今年11月錄得有形貿易逆差256億元，相等於商品進口貨值的6.3%。

2020年11月與去年同期比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升5.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升19.4%）、越南（升14.3%）、菲律賓（升10.5%）、中國內地（內地）（升8.0%）和日本（升1.5%）。另一方面，輸往新加坡（跌21.2%）和印度（跌14.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是德國（升7.1%）和美國（升1.5%）。

部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增153億元，升10.5%）、「非鐵金屬」（增50億元，升177.2%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增23億元，升6.1%）。然而，「動力產生機械及儀器」（減32億元，跌33.2%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減31億元，跌4.2%）和「衣物及衣物配件」（減19億元，跌25.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

政府發言人表示，11月商品出口貨值重現按年升幅，主要反映外圍貿易環境改善。輸往內地的出口尤為突出，表現強勁。輸往美國的出口轉為溫和上升，而輸往歐盟的出口進一步加快。輸往多個主要亞洲市場的出口表現亦呈現不同程度的改善。

展望未來，雖然內地經濟持續增強應可為香港的出口提供支持，但最近頗多先進經濟體疫情急劇惡化，可能會拖慢環球經濟在未來數月的復蘇步伐及限制香港出口的表現。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐進程也值得關注。

【香港出口】貿發局料明年出口貨值升5%　過半港商最憂疫情反覆

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【香港出口】10月出口貨量跌0.1%　輸往美國貨量跌2.2%
2020/12/17
【香港出口】10月出口貨量跌0.1%　輸往美國貨量跌2.2%
【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1%　遠遜市場預期
2020/11/24
【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1%　遠遜市場預期
【香港出口】9月出口貨量升10.3%　中國、台灣均錄雙位數升幅
2020/11/12
【香港出口】9月出口貨量升10.3%　中國、台灣均錄雙位數升幅
【香港出口】港9月出口貨值升9.1%　遠勝市場預期
2020/10/27
【香港出口】港9月出口貨值升9.1%　遠勝市場預期
商品 出口貨值 政府統計處 貿易 貿易逆差 香港 亞洲

下一篇文章

BMW加速生產電動車　冀2023年產量再增25萬輛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【壽司郎】壽司郎再擴充　最快明年4月登陸廣東省開店
【壽司郎】壽司郎再擴充　最快明年4月登陸廣東省開店
【DONKI福袋】戶戶送獨家發售DON DON DONKI福袋　288元起有零食飲品及日本雜貨
【DONKI福袋】戶戶送獨家發售DON DON DONKI福袋　288元起有零食飲品及日本雜貨
【網購優惠】HKTVmall推出快閃零食優惠　3日限定額外92折
【網購優惠】HKTVmall推出快閃零食優惠　3日限定額外92折
【聖誕市道】無晚市堂食影響零售　尖沙咀零售店人流按年跌一半
【聖誕市道】無晚市堂食影響零售　尖沙咀零售店人流按年跌一半
【華為風暴】華為遭美制裁　第3季銷量、市佔齊跌　觸發手機市場大洗牌
【華為風暴】華為遭美制裁　第3季銷量、市佔齊跌　觸發手機市場大洗牌
【好想去日本】東京迪士尼明年3月改票價　按人流加減門票價格
【好想去日本】東京迪士尼明年3月改票價　按人流加減門票價格