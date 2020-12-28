【香港出口】11月出口貨值按年升5.6%　勝市場預期

▲ 今年11月份本港整體出口貨值與去年同月比較升5.6%，勝市場預期上升1.8%。（資料圖片）

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年11月份本港整體出口貨值與去年同月比較升5.6%，勝市場預期上升1.8%；而進口貨值則升5.1%。

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繼今年10月份錄得1.1%的按年跌幅後，11月份商品整體出口貨值為3,796億元，較去年同月升5.6%。商品進口貨值為4,052億元，較去年同月升5.1%。今年11月錄得有形貿易逆差256億元，相等於商品進口貨值的6.3%。

2020年11月與去年同期比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升5.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升19.4%）、越南（升14.3%）、菲律賓（升10.5%）、中國內地（內地）（升8.0%）和日本（升1.5%）。另一方面，輸往新加坡（跌21.2%）和印度（跌14.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是德國（升7.1%）和美國（升1.5%）。

部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增153億元，升10.5%）、「非鐵金屬」（增50億元，升177.2%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增23億元，升6.1%）。然而，「動力產生機械及儀器」（減32億元，跌33.2%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減31億元，跌4.2%）和「衣物及衣物配件」（減19億元，跌25.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

政府發言人表示，11月商品出口貨值重現按年升幅，主要反映外圍貿易環境改善。輸往內地的出口尤為突出，表現強勁。輸往美國的出口轉為溫和上升，而輸往歐盟的出口進一步加快。輸往多個主要亞洲市場的出口表現亦呈現不同程度的改善。

展望未來，雖然內地經濟持續增強應可為香港的出口提供支持，但最近頗多先進經濟體疫情急劇惡化，可能會拖慢環球經濟在未來數月的復蘇步伐及限制香港出口的表現。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐進程也值得關注。

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責任編輯：朱悅瀅

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