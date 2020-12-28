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【機迷熱話】涉隱瞞《Cyberpunk 2077》漏洞　投資者集體向開發商提訴訟

科技 16:40 2020/12/28

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近日洛杉磯的律師事務所The Schall 與位於紐約的律師事務所Rosen分別想CD Projekt RED提出集體訴訟，要求CD Projekt賠償Cyberpunk 2077玩家與投資者的損失。

2020年遊戲大作《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》，推出不足一個月就飽受批評，在廣大輿論壓力下，開發商CD Projekt RED宣布可讓購買了Cyberpunk 2077的玩家退款。一波未平一波又起，近日洛杉磯的律師事務所The Schall 與位於紐約的律師事務所Rosen分別想CD Projekt RED提出集體訴訟，要求CD Projekt賠償Cyberpunk 2077玩家與投資者的損失。

【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》畫質及流暢度欠佳　玩家可申請退款

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雖然目前Cyberpunk 2077在各大平台均有提供退款的服務。不過就算提供退款，仍難阻擋玩家的不滿，仍有不少玩家給予遊戲負面評價，並在網路上指責開發公司並未善盡管理責任。而這些批評更加劇CD Projekt的負面形象，惹來官司纏身。

據Rosen律師事務所的新聞稿指出，在產品上市期間，CD Projekt曾作出虛假且誤導性陳述，而且未有透露遊戲漏洞狀況。遊戲商店的退款讓CD Projekt遭受聲譽和金錢損失，同時連帶導致投資者也蒙受損失。

洛杉磯的The Schall律師事務所表示，CD Projekt違反了1934年頒佈的《證券交易法》，將代表投資者提出集體訴訟，為投資者追討損害賠償。而目前CD Projekt除了是次在美國的官司外，有傳在其總部所在的波蘭亦有投資者打算對其展開法律行動。相信CD Projekt仍需要一些時間來處理。

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責任編輯：曾曉汶

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