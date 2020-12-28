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【Moderna疫苗】福西：接種後副作用輕微 比流感疫苗好

環球社會熱點 16:17 2020/12/28

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美國疫情持續之際，美國早前先後緊急批准輝瑞疫苗及Moderna疫苗，並正展開大規模接種新冠疫苗計劃。華府傳染病專家福西日前親自接種Moderna疫苗。福西指，Moderna疫苗的副作用輕微，其接種體驗甚至比接種流感疫苗佳。

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現年80歲的福西在上周二公開接種Moderna疫苗，他當時指自己接種是要建立民眾對疫苗的信心。福西呼籲民眾盡快接種，以保護整個國家，結束疫情大流行。

福西（Anthony Fauci）周日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，自己接種Moderna疫苗的6至10小時後，僅感到手臂痠痛，並未有其他副作用。

「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒 【下一頁】

福西談及其接種體驗，他表示：

「這真的很好。這真的比接種流感疫苗佳。」

（It was really quite good. It was really as good or better than an influenza vaccine.）

福西在數周後需再接種一劑Moderna疫苗，以完成整個接種程序。福西認為，他可能會感到有些疼痛，因為免疫系統會進一步加速提供抗體。

根據美國疾病預防控制中心（CDC）數據，美國已分發了大約950萬劑疫苗，大約有190萬美國人已經接受首劑輝瑞疫苗或Moderna疫苗。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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