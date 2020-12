【Moderna疫苗】福西：接種後副作用輕微 比流感疫苗好

美國疫情持續之際,美國早前先後緊急批准輝瑞疫苗及Moderna疫苗,並正展開大規模接種新冠疫苗計劃。華府傳染病專家福西日前親自接種Moderna疫苗。福西指,Moderna疫苗的副作用輕微,其接種體驗甚至比接種流感疫苗佳。

現年80歲的福西在上周二公開接種Moderna疫苗,他當時指自己接種是要建立民眾對疫苗的信心。福西呼籲民眾盡快接種,以保護整個國家,結束疫情大流行。

福西(Anthony Fauci)周日接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時表示,自己接種Moderna疫苗的6至10小時後,僅感到手臂痠痛,並未有其他副作用。

福西談及其接種體驗,他表示:

「這真的很好。這真的比接種流感疫苗佳。」

(It was really quite good. It was really as good or better than an influenza vaccine.)