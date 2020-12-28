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【阿里巴巴9988】阿里夥上海汽車斥100億人幣 成立汽車科技合營公司

股樓投資 17:14 2020/12/28

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內媒報導指，阿里巴巴（09988）與上海汽車集團合資在浦東新區成立智己汽車科技，其註冊資本為100億元（人民幣，下同）。智己汽車的法定代表人為上汽集團總裁王曉秋，其業務包括汽車科技、網絡科技、信息科技、計算機科技等。阿里現跌近8%，報210元，成交222.9億元。

據報，上汽集團出資54億元，持有54%股權，阿里與上海科技園區張江高科各出資18億元，分別持有18%股權。餘下10%股權中，有5.1%被納入核心員工持股平台（ESOP），4.9%股權被納入用戶持股平台（CSOP）。

【阿里巴巴9988】阿里回購總額大增至100億美元 半日仍跌近一成  詳情請看[下一頁]

由用戶持股的做法則是由智己汽車首創，公司代表早前表示，希望重新建構傳統汽車行業的生產和營銷模式，透過收集用戶在日常用車過程的大數據，完善產品質素。因此在公司股權結構中，計劃給予用戶價值回報。

現時，智己正在研發汽車電池技術，並可生產出全球能源密度最高的電池，預料最高可實現1000公里續航及20萬公里零衰減。

【美股分析】巴隆氏薦2021年「十大美股」　包括可口可樂、高盛等多隻價值股  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 汽車 阿里巴巴－SW（09988）

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