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【MPF】積金易平台申第三筆逾10億撥款

Hot Talk 16:07 2020/12/28

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積金局再向立法會申請撥款

立法財經事務委員會文件顯示，積金局就強積金電子平台「積金易」的收費模式定下框架，要求強積金受託人將因而減省的成本全數轉移予計劃成員。積金局同時要求增撥第三筆款項共10.4億元，用於數據清理和轉移及採用政府雲端平台基建、以及積金易的種子基金、儲備金及備用現金

積金局表示，「積金易」平台主要目標之一是透過提升強積金制度的運作效率，以減省成本，從而創造收費下調空間，令計劃成員受惠，因此建議作出法定規定，確保可減省的成本會直接轉移至計劃成員。

在過渡期間「積金易」平台費會介乎強積金管理資產總額的0.3%至0.4%，預期平台費會在約十年間，逐步穩定地進一步降至0.2%至0.25%。積金局估計，「積金易」在運作10年後，可量化的累計節省成本總額或介乎300億元至400億元

所有強積金受託人必須加入平台。文件指出，積金局會因應受託人的準備情況和數據遷移的進度，與受託人議定執行有關安排的先後次序，預計受託人會由2023年起分批遷移至「積金易」平台，整個安排約需時兩年完成，預期「積金易」平台將可於2025年左右全面運作。

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編輯：謝智聰

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