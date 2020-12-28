【台灣有樂@iM網欄】金門，我來了！ 首演台灣賀歲片 邊拍攝邊賞風景

我來到台灣發展，已經超過10個月了。在上個月，我終於接到我人生第一部台灣本土電影，電影名字叫做《金不厭詐》，是一部賀歲喜劇，將於2021年2月10日在台灣的春節賀歲檔期上映。當我知道自己可以參演這個角色的時候，我真的興奮到跳起來。

因為除了可以參演台灣本土電影之外，這部電影所有取景都在金門，也就是說，我終於有機會去到我從來沒有踏足過的金門，而且不單止不用自費，還可以一邊賺錢，一邊感受各種體驗，一邊欣賞金門美景風光。在出發之前，我心中一直默念「金門，我來了！」

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金門是台灣其中一個外島，距離廈門只有15公里。整個劇組就住在位於海邊的民宿，而對岸就是廈門。

在天氣好的時候，站在民宿的陽台就可以清楚看到廈門的高樓大廈。以面對廈門的方向，正好是朝向西面，所以第一天我就坐在陽台，一邊溫習劇本，一邊欣賞金門的日落景色。

這一次去了金門整整兩個星期，14天的日子裡，當中12天都在拍攝，所以真的沒有太多私人時間可以到金門觀光遊覽。但是這次電影的拍攝，都到了很多金門的觀光景點取景，所以我就隨着電影攝製隊去了很多金門觀光景點進行電影拍攝。

第一天的拍攝，就去了金門其中一個著名景點——建功嶼。要登上建功嶼，就必須要得知潮汐漲退時間。當潮水退卻時，就會出現一條500公尺長的石路，遊人在此時就可以走到島上去參觀。當我看着潮水退卻石路浮現，再踏上石路，馬上會聯想到摩西過紅海。

在石路上，有四座由芬蘭藝術家設計的「牡蠣人」，當潮漲時，這四個「牡蠣人」就像在淺灘採蠔的漁民一樣。

登上建功嶼之後，會看見鄭成功石像。石像面向的位置，正正朝向鄭成功故鄉福建安南。但是由於當日忙着趕戲，所以沒有拍很多照片，但我有去到其他更有趣、更特別、更少人去過的地方，當然我有拍不少照片，下次再跟大家分享。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

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