▲ 【阿里巴巴股價】為何百億美元回購計劃托不起阿里巴巴股價？

阿里巴巴 （09988） 成為內地反壟斷調查對象，股價連日急挫。阿里巴巴今早公布，將回購計劃總額增至100億美元（775億港元），計劃有效期兩年，直至2022年底。不過，消息無助阿里巴巴股價表現，阿里巴巴全日跌8%，收報210元。。滙豐 （00005） 之前靠回購挽回股價頹勢，但以阿里巴巴目前的市值及回購規模來看，單靠回購或未必能支持股價。

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比騰訊2018年更糟糕？螞蟻集團可能面對的三大情景【下一頁】

美股回購規模動輒過百億美元

公司靠回購撐起股價已不屬新鮮事，此前港股的表表者有滙豐、領展 （00823） 。滙豐自2016年至2019年共作了5輪回購，總回購規模達85億美元，但也及不上阿里巴巴最新公布的100億美元。然而對比美國科技龍頭，100億美元的回購規模可能不算甚麼。

「現金王」蘋果今年中公布，董事會授權將股票回購計劃在現有基礎之上擴大500億美元。單是2019年，蘋果的回購已高達817億美元，比阿里巴巴最新的回購計劃高7倍。

去年Google母企Alphabet及微軟回購金額分別達184億美元及195億美元。另外，英特爾及思科系統去年亦分別回購136億美元及131億美元。值得留意，Alphabet單在首季度已回購85億美元，回購資金是公司歷史上所有季度中最多的，同時也是2019年初的4倍。

阿里巴巴擴大回購計劃規模至775億元【下一頁】

螞蟻集團需增加資本

對於外國投資者來說，百億美元的回購金額司空見慣。相比回購規模，回購的持續性可能更重要，但這涉及公司的「彈藥」問題。金融管理部門對阿里巴巴旗下螞蟻集團提出5項整改，當中包括依法設立金融控股公司，確保資本充足。在這情況下，阿里巴巴恐難長期投入資金回購股份托價。

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編輯：吳敏芳