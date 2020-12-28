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【阿里投資】作業幫完成124億融資 阿里巴巴、軟銀、紅杉參投

新經濟追蹤 15:56 2020/12/28

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綫上教育初創作業幫宣布完成124億元融資，阿里巴巴、紅杉資本、軟銀參與投資。

內地綫上教育公司作業幫據報完成最新一輪E+融資，內地媒體報道，作業幫本輪融資金額超過16億美元（約124億港元），阿里巴巴 （09988） 、老虎基金（Tiger Fund）、紅杉資本、軟銀（Softbank）、方源資本均參與本輪融資。本輪融資為作業幫年內第二筆融資，公司在今年6月曾籌集7.5億美元（約58億港元），當時由方源資本、老虎基金領投。

據內媒統計，中國K12（幼稚園至中學）在線教育行業2020年融資額已超過500億元人民幣，超過該行業此前10年融資總和。

「作業幫」創立於2015年，官方稱產品總日活躍用戶超過5000萬，月活躍用戶已超1.7億，累計激活用戶設備超過8億。作業幫2020年秋季付費課學員總人次突破1000萬，正價班學員人次超220萬，其中70%來自三四綫城市及以下地區。

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編輯：陳健婷

香港股票 Softbank 阿里巴巴－SW（09988）
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