【新股IPO】匯森家居、 中國氣體工業暗盤　中國氣體工業暗盤收市升兩成　一手帳面賺約600元

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【新股IPO】德運控股1440首日招股 孖展4591萬、超額認購1.9倍
匯森家居 （新上市編號：02127） 、 中國氣體工業 （新上市編號：01940） 暗盤，中國氣體工業於耀才暗盤表現較好，曾高見2.48元，升81%。中國氣體工業收報1.68元，較招股價1.37元升22.6%，一手（2000股）帳面賺620元。
匯森家居暗盤於耀才及輝立交易場偏軟，一手帳面蝕60元或40元。
|券商
|最新報
|招股價
|升幅%
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|1.76
|1.37元
|28.5%
|780
|18：30
|耀才
|1.68
|22.6%
|620
|19：30
|輝立
|1.67
|21.9%
|600
|18：30
|券商
|最新報
|招股價
|變幅%
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|1.78
|1.77元
|+0.6%
|+20
|18：30
|耀才
|1.74
|-1.7%
|-60
|19：30
|輝立
|1.75
|-1.1%
|-40
|18：30
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責任編輯：謝卓榮