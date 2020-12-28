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【新股IPO】匯森家居、 中國氣體工業暗盤　中國氣體工業暗盤收市升兩成　一手帳面賺約600元

新股IPO 20:23 2020/12/28

分享：

匯森家居、中國氣體工業將於12月29日掛牌。

匯森家居 （新上市編號：02127） 、 中國氣體工業 （新上市編號：01940） 暗盤，中國氣體工業於耀才暗盤表現較好，曾高見2.48元，升81%。中國氣體工業收報1.68元，較招股價1.37元升22.6%，一手（2000股）帳面賺620元。

匯森家居暗盤於耀才及輝立交易場偏軟，一手帳面蝕60元或40元。

    點擊圖片放大
券商 最新報 招股價 升幅% 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 1.76 1.37元 28.5% 780 18：30
耀才 1.68 22.6% 620 19：30
輝立 1.67 21.9% 600 18：30
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券商 最新報 招股價 變幅% 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 1.78 1.77元 +0.6% +20 18：30
耀才 1.74 -1.7% -60 19：30
輝立 1.75 -1.1% -40 18：30

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 匯森家居（02127） CGII HLDGS（01940）

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