【友邦股價】友邦抽升4%創新高　力撑恒指抵銷科技股下跌影響　中信信托底價10倍PE平賣中德安聯人壽49%股權

阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 等大型藍籌股下跌，惟港股在金融股力撑下，僅輕微下跌，其中友邦 （01299） 更大升4.5%，收報95元，高見95.5元創新高，成交18.3億元，貢獻恒指逾百點升幅。

內地保險業持續開放，據北京產權交易所，中信信托掛出轉讓「中德安聯人壽49%股權」，轉讓底價23.44億元（人民幣，下同）。據項目基本信息顯示，2019年全年主營業務收入64.22億元，主營業務利潤8.2億元，淨利潤6.9億元。至於截至11月30日，2020年主營業務收入62.56億元，主營業務利潤5.58億元，淨利潤4.87億元。

以轉讓底價計，2019年市盈率為6.9倍，2020年市盈率為9.8倍。

以友邦比較，友邦市盈率22.15倍，預測市盈率27.69倍。反映中德安聯人壽掛賣底價非常便宜。2019年友邦的中國內地市場稅後營運溢利為10.61億美元，相當於69.3億元人民幣，反映友邦在內地的規模龐大。

中德安聯人壽是第一家獲准在中國開業的歐洲合資壽險公司，由安聯保險集團（持股51%）和中信信託（持股49%）共同成立，於1999年在上海正式開業。去年11月，安聯中國控股獲批開業，成為首家在中國開業的外資獨資保險控股公司。去年12月，中德安聯人壽大股東由安聯保險集團變更為安聯中國控股。

此次掛牌公告設置了受讓方資格條件：意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力，註冊資本不低於20億元；意向受讓方或其控股股東須具有10年以上直接經營保險業務的經驗。

掛牌公告的「原股東是否放棄行使優先購買權」這一項中，明確勾選了「否」。意味安聯中國控股並不打算放棄行使優先購買權。

安聯保險集團表示，隨着中國金融市場的不斷開放，尤其是監管對於外資在壽險公司持股比例的放開，安聯中國控股對這筆交易（受讓中德安聯人壽49%股權）很有興趣。

相關文章：友邦香港CEO顧培德呈辭退休 馮偉昌下年接任

【友邦股價】友邦股價屢創新高 大和續調升目標價至108元

【友邦業績】友邦升逾6%破頂 第三季新業務價值按季升22%

記者：譚志偉