【疫下休業】曾為李小龍《死亡遊戲》取景 半世紀川菜老字號南北樓除夕後暫停營運

受新冠肺炎疫情的影響下，各行各業大受打擊，其中飲食業更是首當其衝，擁有近50年歷史、位於銅鑼灣的川菜館南北樓宣布，除夕後休業，惟未有透露何時再重新開業，招待顧客。

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南北樓（The Red Pepper Restaurant）位於蘭芳道7號地舖及1號樓舖位，於1971年開業，曾是已故武打巨星李小龍主演《死迌遊戲》的取景場地。東主於1975年以56.5萬元購入，合共約1,500平方呎；2011年以約1.76億元賣出、其後南北樓沽後再租回自用。

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南北樓有多款名菜，深受嗜辣人士喜愛，包括鐵板干燒蝦球、宮廷天花等，同時亦獲不少香港演藝人士、外國旅客到訪。

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責任編輯：潘曉豐