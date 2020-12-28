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【阿里巴巴股價】傳阿里巴巴「361」考核制度取消強制10%員工無年終獎

股市 15:43 2020/12/28

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傳阿里巴巴「361」考核制度取消10%員工強制無年終獎的安排。

內地媒體報道，阿里巴巴 （09988） 首席人力官（CPO）童文紅在內部論壇宣布，將取消強制「361」考核制度，不再強制直屬領導給10%員工3分至3.25分的績效評級，令該等員工失去年終獎和晉升機會。阿里巴巴表示不予回應。

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根據阿里巴巴的績效考核制度，績效評分的標準整體會按照「361」比重分配，即是3.75至5分的員工佔30%，3.5至3.75分的員工佔60%，3分至3.25分的員工佔10%。若員工年終績效為3.25分或以下，便會被取消年終獎和晉升機會，連續2年績效評分低於3.25就會面臨被辭退的危機。

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據指，童文紅表示，不再強制實行「361」考核制度，取消給10%的員工3.25分評分的強制行為，但新的考核標準還是按照「361」分級。

今年7月阿里巴巴於內部論壇宣布，不再強制員工提交週報，以杜絕形式大於內容沒有思考的PPT（簡報），而且不鼓勵低效加班。

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編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）
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