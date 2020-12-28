【醫療保險】富衛夥養和推保險顧問危疾課程

為了向客戶提供優質服務，保險顧問向來會不斷接受培訓。沒想到在學習財務策劃、產品知識之外，現在更要向醫生學習診斷、治療及復康等醫療知識。養和醫院最近為富衛香港的保險顧問，提供全面且系統化的危疾持續專業培訓（CPD）課程，讓保險顧問在客戶對抗頑疾時提供貼心支援，伴隨邁進復康之路。

合作培訓課程由養和醫生負責編制，合共逾6小時，內容覆蓋癌症三大範疇—診斷、治療及復康，課程更全面及系統化。所有教學均由養和醫生授課，保險顧問在完成課程後可獲發證書以茲認證，為客戶帶來信心。

養和醫院復康科中心主任周志平醫生指，癌症是一個複雜的疾病，由診斷到治療以至康復等不同階段，每名患者均有不同需要。病人如果能及早從不同渠道獲得正確的醫療資訊，有助他們盡早作出準備，面對治療路上的挑戰。是次與保險業界合作，分享癌症及危疾復康的知識和概念，有助為病人提供專業及更具時效性的支援。

富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑指，保險顧問通常是客戶求醫而首先接觸或尋求意見的第一線支援。保險顧問可協助客戶理賠減低突如其來的危疾為家庭帶來的經濟打擊。其實不少患者更會擔心治療過程，也對復康之路沒有太多的概念，容易在抗癌過程中感到孤立無援。這次與養和合作推出市場首個危疾CPD課程，讓富衛的保險顧問在受訓後具備更多有關癌症的醫療知識，與及中風和心臟病發後的復康資訊，為客戶提供更全面的支援。

富衛表示，自危疾CPD課程推出以來，深受保險顧問支持，網上報名400個名額在極短時間內已迅速爆滿。

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責任編輯：葉卓偉