【阿里巴巴股價】恒生科技指數產品吸資　1.3億資金追「港版納指」ETF、槓桿產品博反彈

▲ 買入XL二南方恒科的券商以中銀、富途、耀才為主，意味博反彈的投資者以散戶為主

內地監管風險連番來襲，處於風眼的阿里巴巴 （09988） 連續兩個交易日急跌逾8%，「ATM」三大科網股單日成交達668億元。不過，部分投資者卻似乎未被阿里巴巴相關消息嚇怕，今日 （28日）大手買入恒生科技指數2倍ETF以及恒生科技指數ETF，不排除博短期反彈。

看好恒生科指表現的槓桿產品－XL二南方恒科 （07226） 、看淡表現的XI二南方恒科 （07552） 成交齊創新高。發行商南方東英指出，正向兩倍槓桿的7226錄得2600萬元申購金額。

另一方面，恒生科指ETF －南生恒生科技 （03033） 一手申購金額更達1億元。3033最新市值約46.65億元，暫為4家在港掛牌恒生科技指數ETF中最高。

值得注意是，買入XL二南方恒科的券商以中銀、富途、耀才為主，意味博反彈的投資者料以散戶為主。

至於以兩倍反向恒生科指回報的XI二南方恒科，南方東英則觀察到輕微資金淨流出，反映部分投資者在科技股走低下獲利離場。

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編輯：莫亦熙