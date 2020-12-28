【網絡安全】美公司扮出花紅　設釣魚電郵測試員工

▲ 美國網絡域名註冊及網站託管公司GoDaddy日前發出釣魚電郵，訛稱有聖誕花紅來測試員工安全意識，結果惹來一眾網民不滿。

企業在疫情下面對的網絡安全隱憂不斷，近年亦有不少企業或組織透過培訓及演練提升員工的網絡安全意識培訓，例如向員工傳送釣魚電郵來測試其警覺性，也是較常見做法。

不過美國網絡域名註冊及網站託管公司GoDaddy日前發出釣魚電郵，訛稱有聖誕花紅來測試員工安全意識，結果惹來一眾網民不滿。事後該企發出聲明，並向員工道歉。

事源是GoDaddy早前以「2020 Holiday Party」為標題，向內部員工傳送釣魚電郵指，公司會提供 650 美元（約5千港元）、一次性支付的假期獎金予員工，當中亦要求填寫個人詳細資訊。 然而隔兩天後，告知所有依照郵件指示填寫了資訊的員工：「您未通過我們最近的網路釣魚測試」，並且要求他們必須完成網路安全培訓。

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綜合外媒報道，事件大約有 500 名員工點擊了這封電子郵件，並且未通過測試。但是測試事件的消息傳揚後，隨即在社交平台 Twitter 上成為熱話，更惹來網民不滿，有客戶甚至揚言要更換網站託管公司。

事實上，在疫情大流行期間，該公司亦曾部門重組，解僱了數百名員工。外界認為，該企以聖誕節獎金方式製作釣魚郵件，更進一步打擊令員工士氣。該公司隨後在聲明指出，非常重視平台的安全性，亦了解到部分員工對此網路釣魚測試的方式感不滿，對此深表歉意。

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責任編輯：張寶燕